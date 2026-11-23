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Про причини відмови від популярного хобі геймерів розповів співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон, пише видання VGC.

Чому розробники вирізали улюблену розвагу гравців

Шанувальники серії звикли до різноманітних розваг у відкритому ігровому середовищі: боулінг став символом четвертої частини, а метання дротиків приваблювало гравців у Grand Theft Auto 5 та її мережевому режимі. Проте під час створення нової гри авторам довелося розставити жорсткі пріоритети.

Навіть коли ви чуєте, що ми маємо безлімітні гроші чи безлімітний час, це не так. Іноді доводиться просто визнати, що ми не зможемо зробити це на тому рівні, який вважаємо необхідним– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Розробники змінили підхід до мініігор ще під час роботи над Red Dead Redemption 2. Команда вирішила перетворити звичайні другорядні розваги на повноцінні активності. Кожна розвага повинна мати власну реалістичну фізику та відчуватися як органічне продовження основних механік, а не просто як швидке натискання кнопок.

Наприклад, у новій частині автори повністю реалізували більярд із детальною фізичною моделлю руху куль, а силові тренування у тренажерному залі точно імітують процес підняття ваги.

Також розробники додали можливість вільно кидати м'яч у кошик під час гри в баскетбол. Проте на тонке налаштування фізики дартсу у команди просто не вистачило робочих ресурсів.

Краще взагалі цього не робити, ніж зробити й отримати недостатньо якісний результат– підсумував Нельсон.

Вилучення окремих дрібних активностей дало змогу розробникам зосередити зусилля на деталізації світу штату Леоніда, оптимізації графіки та розробці складних сюжетних місій.

Попри відсутність деяких звичних розваг, гра здобула найвищі оцінки від критиків і зібрала 3,79 мільярда доларів за перший день продажів.