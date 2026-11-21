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Довгоочікувана відеогра офіційно встановила абсолютний світовий рекорд в усій індустрії розваг, повідомив журналіст Джейсон Шраєр у X.

GTA 6 переписала історію розваг і перевершила Голлівуд

Масштаб фінансового успіху новинки перевершив найсміливіші очікування аналітиків ринку. Материнська компанія Take-Two Interactive оприлюднила дані, згідно з якими гравці оформили 32,5 мільйона попередніх замовлень ще до офіційного релізу.

Цей показник миттєво зробив проєкт найуспішнішим запуском серед усіх медіапродуктів в історії людства. Лише за першу добу продажів нова гра від компанії Rockstar Games принесла розробникам неймовірні 3,79 мільярда доларів, обігнавши найкасовіші блокбастери Голлівуду.

"Месники: Завершення", найкасовіший фільм в історії, зібрав 2,94 мільярда доларів за весь час прокату в кінотеатрах, що приблизно на 850 мільйонів доларів менше, ніж GTA VI заробила за один день– прокоментував Шраєр.

На додачу, навіть найуспішніший фільм 2026 року "Людина-павук: Новий день" зібрав у кінопрокаті 2,5 мільярда доларів за весь час, що суттєво поступається добовому виторгу відеогри, інформує BBC.

Завдяки такому результату розробники вже в перші 24 години вивели свій тайтл у список 30 найпродаваніших ігор усіх часів.

За оцінками експертів, розробка та маркетинг проєкту коштували понад 1 мільярд доларів, що робить його найдорожчим в історії ігрової індустрії. Попри такі колосальні витрати, гра повністю окупила виробництво та принесла величезний прибуток у перший же день.

Релізний трейлер: дивіться відео

Критики вже назвали новинку шедевральним явищем, оцінивши її у 99 балів зі 100 можливих.

А насамкінець варто зазначити, що попереду в Rockstar ще запуск ПК-версії та онлайн-режиму, тож кінцевий прибуток й узагалі важко уявити. Такий фінансовий успіх проєкту дозволить компанії утримувати лідерство на ринку розваг ще довгі роки.