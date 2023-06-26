Создатели GTA и Red Dead Redemption, вероятно, ведут работу над игрой для VR устройств

Согласно информации из резюме актера озвучки, студия Rockstar, подарившая миру GTA и Red Dead Redemption, может разрабатывать неанонсированную игру для устройств виртуальной реальности. Детальнее – в материале.

Поклонники Rockstar отчаянно следят за всеми процессами, связанными с компанией, в поисках намеков на анонс GTA 6, однако недавно они наткнулись на нечто иное.

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Пользователи портала ResetEra нашли резюме актера озвучки Майкла Урсу и увидели в нем очень интригующую деталь.

В разделе "VR", среди проектов в которых участвовал, Урсу указал, что работал над "нераскрытой игрой Rockstar".

Кроме того, Урсу присоединился к озвучке еще двух не анонсированных видеоигр – следующего проекта франшизы Borderlands и новой игры от разработчиков Genshin Impact MiHoyo.

Если информация правдива, то это будет не впервые, когда Rockstar попробуют себя в VR, ведь несколько лет назад они выпустили LA Noire VR для PSVR, позволив геймерам по-новому окунуться в мир известной детективной игры, чтобы раскрыть несколько преступлений.

Однако, несмотря на огромный интерес к этой находке, большинство поклонников студии все же надеются, что новости о GTA 6 появятся быстрее, чем о VR проекте.