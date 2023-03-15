Разработчики Hogwarts Legacy показали как могли бы наказывать игроков за жестокое обращение с кошками
Источник:твиттер Чендлера Вуда
Оказывается, что создатели Hogwarts Legacy размышляли над тем, как защитить виртуальных котиков от невежливых геймеров. Детальнее – в материале.
Недавно в сети начали распространяться видео, в которых игроки Hogwarts Legacy с помощью заклинаний, в лучшем случае отправляют котиков и кошечек в полет, однако, похоже, разработчики имеют ответ на подобное поведение геймеров.
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Хотя для игрока под ником Opposite-Profile7791 все прошло успешно и жестокий эпизод обращения с виртуальным животным сошел ему с рук и даже принес несколько тысяч просмотров, однако все могло быть совсем иначе.
Жестокое обращение с котиком в Hogwarts Legacy: видео
Как признался в твиттере комьюнити менеджер Avalanche Software Чендлер Вуд, увидев, что игроки творят с хвостатыми, разработчики игры создали некий локальный мем.
В девелоперском билде игры, каждый раз, когда персонаж пытается причинить вред коту, тот в ответ применяет магический щит, а затем и вообще отвечает обидчику заклятием Авада Кедавра.
Забавная выдумка разработчиков: видео
К величайшему сожалению, эта забавная деталь не войдет в официальную версию Hogwarts Legacy.
Однако разработчики все же призвали игроков "не шутить с кошками".