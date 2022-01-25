Разработчики оценили: фанаты создали симулятор свиданий по мотивам Cyberpunk 2077

Поклонники Cyberpunk 2077 создали визуальную новеллу с названием Cyberbang 2069. Интересно, что CD Projekt RED дала официальное разрешение на разработку этого фанатского проекта.

Наверное, все геймеры должны помнить, каким провалом обернулся релиз видеоигры Cyberpunk 2077. Этот проект был переполнен разнообразными техническими недостатками, получил очень низкие оценки от геймеров и быстро потерял почти всю свою аудиторию.

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Правда, даже в такой неприятной ситуации находятся энтузиасты, пытающиеся развивать вселенную этой многострадальной видеоигры. А ярким подтверждением этих слов может служить работа, которой отличилась инди-студия Triple Thirst.

Дело в том, что она создала полноценную визуальную новеллу по мотивам Cyberpunk 2077, а самое интересное в этой ситуации то, что представители компании CD Projekt RED не против. Студия Triple Thirst указала, что получила официальное разрешение на разработку такого проекта. Интересно, что один из разработчиков Cyberpunk 2077 уже даже успел похвалить их работу в своем твиттере.

Называется эта видеоигра Cyberbang 2069, а первая ее версия вышла всего несколько недель назад. Играть нужно за персонажа, который хочет завязать романтические отношения с героями, которые появлялись в оригинальном проекте. Добавим, что разработчики немного изменили дизайн некоторых персонажей.

Трейлер видеоигры Cyberbang 2069: видео

В нынешней версии игры полноценно реализован только раздел с Сандой Ода – киберниндзей из корпорации "Арасака". Правда, авторы этой визуальной новеллы уже пообещали, что в будущем появится возможность завязать роман с еще такими героями: Горо Такемура, Джонни Сильверхенд и Виктор Вектор. Добавим, что сейчас доступны только демонстрационные версии их разделов.

Напоследок стоит отметить, что бесплатно скачать видеоигру Cyberbang 2069 можно на платформе itch.io. Также добавим, что сейчас существует две версии этой визуальной новеллы: с цензурой и без нее.

Видеоигра Cyberbang 2069 / Фото с платформы itch.io