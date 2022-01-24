В сентябре мы рассказывали о читерах из видеоигры Call of Duty: Warzone, которые активно использовали стандартные мотоциклы. Правда, не для обычной езды, а для настоящих полетов.

Подробнее Вышли на новый уровень: читеры научились летать на мотоциклах в Call of Duty: Warzone

Что-то похожее случилось и на этот раз, правда, уже в других условиях. Дело в том, что в игре Call of Duty: Warzone появилась новая карта, а также античит, получивший название "Ricochet". Последний разработчики очень хвалили, правда, справиться с такими читерами он почему-то не смог.

Самое интересное в этой ситуации то, что теперь подобные геймеры используют для своих полетов не только мотоциклы, но и другие транспортные средства. Например, местные вездеходы, внедорожники, квадроциклы и даже грузовики. Добавим, что точный принцип работы таких читов пока подробно не описан.

Стоит отметить, что такой вид читерства сейчас довольно распространен, а геймеры уже даже шутят о мете "Гарри Поттера". Именно поэтому мы решили собрать в одном материале самые популярные видео на эту тему.

Не "Гарри Поттер", а Call of Duty: Warzone

Почти достал

Даже спрятаться тяжело

Смерть с небес

Неопытный летчик

Когда даже с читами плохо выходит

Опытные читеры

Напоследок стоит отметить, что разработчики Call of Duty: Warzone пока никак не комментировали ситуацию с этими читерами. Поэтому сейчас трудно сказать, когда подобные игроки перестанут использовать наземные транспортные средства не по назначению.