Разработчики официально подтвердили новую локацию для Fallout 76

После исследования Аппалачей и города Питт игра Fallout 76 собирается перенести игроков в совершенно новое место. Похоже, геймеры получат нечто похожее на Нью-Вегас.

Серия Fallout перевела игроков по всей пустыне пост-апокалиптических Соединенных Штатов – от Нового Вегаса до Столичной пустоши. Уже скоро игроки Fallout 76 получат возможность исследовать совершенно новое место серии к северо-востоку от Хранилища 76 – Атлантик-Сити.

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Новая локация Fallout 76

В ходе празднования пятилетия Fallout 76 студия Bethesda сообщила, что жители Аппалачей в скором времени получат возможность побывать на улицах Атлантик-Сити в одном из будущих обновлений игры.

Трейлер показывает, что ожидает игроков, когда они получат возможность посетить город, от проигрыша денег за столами до опасностей, которые прячутся под улицами города.

Трейлер дополнения игры Fallout 76: смотрите видео

Включение Атлантик-Сити знаменует первую новую локацию в серии Fallout за пять лет. Учитывая прозвище города как "Вегас восточного побережья", не удивительно было бы увидеть, как Bethesda взяла некоторые намеки на свой дизайн Нового Вегаса при создании постапокалиптического Атлантик-Сити.

Это означало бы казино, в которое можно играть, и шоу, которыми можно насладиться. И то, и другое было описано в трейлере Xbox Showcase.