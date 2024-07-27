BioWare сообщили удивительно хорошие новости для фанатов Dragon Age на ПК

Разработчики из BioWare приятно удивили пользователей ПК, которые ожидают новую часть известной серии RPG Dragon Age: The Veilguard.

Новая часть известной RPG планируется к релизу уже осенью, поэтому разработчики рассказывают публике все больше деталей о предстоящем проекте.

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Никаких "танцев" с лаунчерами

Dragon Age: The Veilguard была официально представлена зрелищным трейлером еще в июне, но отзывы геймеров на увиденное были очень неоднозначными.

Хотя многие фанаты были в восторге от возвращения культовой серии BioWare, нашлось немало и тех, кто расстроился из-за резкой смены художественного стиля Dragon Age.

Трейлер The Veilguard – смотреть видео

Несмотря на такой раскол сообщества, разработчики упорно работают над тем, чтобы заинтересовать как можно больше геймеров к релизу проекта.

25 июля на официальной странице серии в соцсети X (бывший твитер) появилось сообщение, которое безусловно порадует всех фанатов DA на ПК.

BioWare сообщили, что, кроме того, что игра получит верификацию на портативной платформе Steam Deck, для запуска проекта через Steam не потребуется использование стороннего лаунчера EA App.

Эта новость не имеет минусов, ведь ни одному геймеру не нравится, когда для игры необходимо запустить более чем 1 приложение.