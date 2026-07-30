Разработчики отказались от привычных и простых выборов в стиле "нажмите А или Б", чтобы получить конкретный финал. Об этом пишет издание One More Game.

Как ваши действия определяют судьбу героя

Продюсер серии Мотои Окамото и режиссер и сценарист Джон Маккеллан рассказали, что игра будет отслеживать поведение пользователя на протяжении всего прохождения.

Выбор, который вы делаете как игрок на протяжении всей игры, будет определять финал, и он должен казаться вполне соответствующим полученному вами опыту,

– говорит Маккеллан.

Таким образом, на итоговый результат будет влиять множество факторов. Система будет анализировать, насколько агрессивно вы ведете себя с врагами, уделяете ли время тщательному исследованию локаций и как взаимодействуете с игровыми механиками.

Авторы уверяют, что такой подход позволит игроку воспринять финал как логическое и естественное завершение именно его уникальной истории, а не как случайный сюжетный поворот в самом конце.

Всего в игре предусмотрено три основных финала, которые можно открыть уже во время первого знакомства с Townfall. Это означает, что игрокам не придется разблокировать один финал, чтобы получить доступ к другому – все зависит от выбранного стиля игры.

Однако для настоящих перфекционистов подготовили еще два секретных финала. Чтобы увидеть их, придется пройти игру как минимум второй раз, воспользовавшись режимом New Game+.

Создатели надеются, что после финальных титров у геймеров появится желание обсудить затронутые темы и сравнить свои результаты с другими.

Маккеллан отметил, что сюжет игры должен спровоцировать дискуссии о том, как поступил бы каждый игрок в подобной сложной ситуации.

Трейлер игры: смотрите видео

Silent Hill Townfall выйдет 24 сентября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.