Розробники відмовилися від звичних і простих виборів у стилі "натисніть А або Б", щоб отримати конкретний фінал. Про це пише видання One More Game.

Як ваші дії визначають долю героя

Продюсер серії Мотоі Окамото та режисер і сценарист Джон Маккеллан розповіли, що гра відстежуватиме поведінку користувача протягом усього проходження.

Вибір, який ви робите як гравець протягом усієї гри, визначатиме кінцівку, і вона має здаватися цілком відповідною отриманому вами досвіду,

– говорить Маккеллан.

Відтак на підсумковий результат впливатиме безліч факторів. Система аналізуватиме, наскільки агресивно ви поводитеся з ворогами, чи приділяєте час ретельному дослідженню локацій та як взаємодієте з ігровими механіками.

Автори запевняють, що такий підхід дозволить гравцеві відчути фінал як логічне та природне завершення саме його унікальної історії, а не як випадковий сюжетний поворот у самому кінці.

Загалом у грі передбачили три основні кінцівки, які можна відкрити вже під час першого знайомства з Townfall. Це означає, що гравцям не доведеться розблоковувати один фінал, щоб отримати доступ до іншого – усе залежить від обраного стилю гри.

Проте для справжніх перфекціоністів підготували ще два секретних фінали. Щоб побачити їх, доведеться пройти гру щонайменше вдруге, скориставшись режимом New Game+.

Творці сподіваються, що після фінальних титрів у геймерів з'явиться бажання обговорити підняті теми та порівняти свої результати з іншими.

Маккеллан зауважив, що сюжет гри має спровокувати дискусії про те, як би вчинив кожен гравець у подібній складній ситуації.

Трейлер гри: дивіться відео

Silent Hill Townfall вийде 24 вересня 2026 року. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.