Этот невероятно реалистичный симулятор муравья заставит вас обновить компьютер

Издательство Microids и разработчики из французской студии Tower Five накануне конференции GDC 2024 представили геймплейный трейлер своей фотореалистичной игры в реальном времени Empire of the Ants.

Empire of the Ants базируется на одноименном философско-фантастическом романе французского писателя Бернарда Вербера, изданном в 1991 году. В Украине книга также издавалась и называется "Муравьи".

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Что известно об игре

Прежде всего стоит отметить, что проект разрабатывается на Unreal Engine 5, что обещает самую современную графику.

Игрокам Empire of the Ants предстоит стать одним из спасителей муравьев, который должен возглавить свой народ, привести его к процветанию, отстроить его дом, защищать его земли и захватывать новые территории.

Разработчики обещают "грандиозное приключение" в "микроскопическом мире эпических пропорций". Его условия зависят от времен года, так что вам предстоит столкнуться с различными вызовами, связанными с погодой. Присутствуют тактические бои с уникальными способностями и гибкая сложность.



Кадр из игры / Фото Tower Five/Microids

Геймеров в Empire of the Ants ждут "самые разнообразные задачи": расширять муравейник, наращивать армию, заключать союзы, охотиться на врагов. Вы сможете пройти одиночную кампанию, или провести время с друзьями в мультиплеере.

Unreal Engine 5 обеспечивает невероятную фотореалистичную графику, которую нам и показали в трейлере.

Трейлер Empire of the Ants: видео

Короткий 4K-ролик демонстрирует пейзажи и сцены из жизни муравьев. Нам также показали сцены с баталиями между муравьями и их врагами, взаимодействие с другими насекомыми и, судя по всему, охоту.

Релиз Empire of the Ants до сих пор ожидается в течение 2024 года в версиях для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. К сожалению, украинский язык разработчики добавлять не планируют.