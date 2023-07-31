Разработчики создают одновременно 9 игр по миру Warhammer

Вселенной Warhammer в этом году исполняется уже 40 лет. Но похоже, что он будет и дальше расширяться, ведь прямо сейчас создатели работают сразу над 9 новыми играми.

Несмотря на свой почтенный возраст, с каждым годом вселенная Warhammer привлекает все большее внимание публики. Так что разработчикам и приходится удовлетворять интерес публики.

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Новые игры Warhammer

Все больший интерес поклонников красноречиво подтверждает финансовый отчет Games Workshop, в котором компания сообщила о рекордной прибыли – максимальной с момента своего основания.

Но в отчете есть информация, которая гораздо больше заинтересует геймеров. Пока известно, что вскоре выйдет пять игр по вселенной Warhammer:

Space Marine II,

Age of Sigmar: Realms of Ruin,

Speed Freeks,

Warpforge,

Rogue Trader.

В отчете Games Workshop говорится, что в разработке находится девять игр. Следовательно, поклонникам следует быть готовыми к анонсам еще 4 игр из любимого мира.