Разработчики наконец-то показали карту Spider-Man 2: масштабы поражают

Разработчики Insomniac Games показали полную карту открытого мира Нью-Йорка, каким он будет представлен в Marvel's Spider-Man 2. Подробнее – в материале.

Создатели Marvel's Spider-Man 2 продемонстрировали полную карту Нью-Йорка, которую игроки смогут исследовать, когда проект выйдет в свет уже в следующем месяце, сообщает 24 Канал.

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Подавляющее большинство историй о Человеке-пауке сосредоточены на том, как "доброжелательный сосед" защищает жителей Нью-Йорка.

Несмотря на это, некоторые поклонники все же были огорчены, когда обнаружили, что действия будущей Spider-Man 2 снова будут происходить в "Большом Яблоке", поскольку им казалось, что две предыдущие игры уже выжали максимум из этой локации, а значит новинка будут слишком похожа на предшественниц.

Несмотря на то, что Манхэттен и Гарлем останутся в Spider-Man 2, разработчики расширят виртуальный Нью-Йорк, добавив два огромных района – Бруклин и Квинс, что сделает карту игры вдвое больше той, которая была в первой части.

Карта Marvel's Spider-Man 2 / Фото Insomniac Games

Эта информация стала известна благодаря последнему трейлеру игры, который также подтвердил, что в игре будет целых 65 костюмов для Человека-паука.

Трейлер игры: смотреть видео

, Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5