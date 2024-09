Ubisoft начинает полномасштабную разработку The Division 3 – игру анонсировали еще в 2023 году

Ubisoft Massive Studios готовится начать полномасштабную разработку The Division 3 под руководством Джулиана Герети, нынешнего креативного директора Star Wars Outlaws.

В интервью журналисту Стивену Тотило Герети подтвердил, что в течение следующего месяца он перейдет на новую должность исполнительного продюсера The Division 3.

Новости The Division 3 и Star Wars: The Outlaws

Герети, который сыграл ключевую роль в разработке первых двух частей The Division, оставит Star Wars: The Outlaws в руках опытной команды. Хотя The Outlaws все еще нуждается в окончательных обновлениях и доработках, Герети подчеркнул, что другие члены команды будут контролировать эти завершающие этапы, что позволит ему сосредоточиться на следующей главе франшизы The Division.

Официальный анонс The Division 3 состоялся в сентябре 2023 года, вместе с новостью о том, что Герети станет продюсером игры и всей франшизы. Почти через год после анонса Ubisoft сообщила, что полноценная разработка еще не началась и начнется лишь после завершения работы над Star Wars: The Outlaws.

Подробности относительно сюжета и места действия The Division 3 остаются нераскрытыми. Действие первой игры серии разворачивалось в разрушенном зимой Нью-Йорке, тогда как вторая часть перенесла игроков в летнюю версию Вашингтона, округ Колумбия, а в дополнениях снова вернулась в Нью-Йорк.

Проблемы в Ubisoft

Согласно текущим графикам, релиз The Division 3 ожидается в конце 2027 года, возможно, на консолях следующего поколения.

А тем временем Ubisoft переживает далеко не лучшие времена. После релиза Star Wars: The Outlaws компанию преследуют неудачи. Игра была принята прохладно среди геймеров и несмотря на свои средние оценки, не удовлетворила Ubisoft, поэтому компания решила выпустить ее на платформе Steam. В то же время после релиза The Outlaws цены на акции Ubisoft упали до самой низкой за 10 лет отметки.

Впрочем, это был не рекорд. Недавно компания отменила запланированную презентацию новой игры по популярной франшизе Assassin's Creed. Новая игра с приставкой Shadows должна была появиться на игровом шоу Tokyo Games Show 2024, однако в последний момент презентацию отменили, а саму игру перенесли на несколько месяцев.

После этой новости акции компании обвалились еще больше, а в игровом сообществе поползли слухи о продаже Ubisoft. В то время, как такой сценарий кажется нереальным, совет директоров компании инициировал расследование неудачных решений и соответствующие изменения. Первым значительным изменением стало возвращение игр Ubisoft в Steam, а о дальнейших изменениях сообщество узнает позже и похоже их будет немало.