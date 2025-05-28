Идея сделать Цири главной героиней The Witcher 4 появилась еще до релиза третьей части

Решение сделать Цири главной героиней ролевого экшена The Witcher 4 стало неожиданностью для некоторых фанатов, однако для студии CD Projekt Red оно было очевидным еще до выхода The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году.

Как сообщает GamesRadar, представители CDPR признались, что идея поставить Цири в центр новой саги о Ведьмаке возникла более десяти лет назад, информирует 24 Канал.

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Довольно быстро стало понятно, что [история дойдет до дополнения Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt], и нам хотелось работать с Цири в будущем. Еще в 2014 году в студии уже шли разговоры о том, что именно она будет следующей,

– вспоминают разработчики.

По мнению CDPR, в третьей части Геральт из Ривии только сопровождал Цири в ее путешествии, и именно поэтому естественным выглядит развитие истории в сторону новой главной героини. "Для нас это было довольно очевидно. Мы хотим увидеть ее как центрального персонажа следующей игры", – заявили в студии.

Руководитель разработки The Witcher 4 Себастьян Калемба также прокомментировал это в недавнем интервью немецкому изданию GameStar, которое появилось две недели назад.

"Восемь-девять лет назад мы уже имели четкое представление о том, почему это важно и почему именно так должно быть. Мы знали это еще тогда. И хотя идея еще не была полностью сформирована, она уже существовала как план", – отметил Калемба.

Выход The Witcher 4 ожидается не ранее 2027 года. Прошлой осенью проект перешел в фазу активного производства. По сюжету, Цири уже прошла Испытание травами и готовится стать полноценной ведьмой.

Кстати, недавно разработчики из CD Project рассказали, как успех The Witcher 3 вызвал проблемы Cyberpunk 2077. А все из-за чрезмерной самоуверенности во время разработки игры.