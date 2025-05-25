The Witcher 3: Wild Hunt является одной из самых успешных видеоигр в истории индустрии, но на релизе у ее создателей из CDPR были куда более скромные ожидания, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

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Игра превзошла все самые смелые ожидания

Об этом в недавнем интервью признался один из руководителей компании Михал Новаковски.

По его словам перед выходом игры студия ставила, как тогда считалось, "чрезвычайно амбициозную" цель в 6 миллионов проданных копий игры за все время ее существования.

В результате The Witcher 3: Wild Hunt справилась с этим за первые три месяца. Уже в 2023 году завершающая часть саги о Геральте достигла ошеломляющей отметки в 50 миллионов проданных копий и эта цифра продолжает расти, пока игра празднует десятилетие со дня выхода.

Трейлер к десятой годовщине игры – смотрите видео

Интересно, что такой ошеломляющий успех стал неожиданностью для всех.

В том же интервью Новаковски рассказывал как студия искала партнеров для создания игры, но мало кто верил в идею.

Ребята, вы не Bethesda,

– так в высоких кабинетах отвечали одному из руководителей CDPR.

Михал вспоминает, что в начале "питчинга" проекта представители студии разъезжали по США с презентацией, где основная формула игры звучала как "Skyrim встречает Game of Thrones".

Что произошло дальше – это уже история.