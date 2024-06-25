Одна из худших катастроф в истории космоса попала на обложку игры: разработчики извинились

Поклонники War Thunder заметили, что на новом экране загрузки появились изображения катастрофы, которая шокировала мир 28 января 1986 года. Игрокам это показалось неуместным, ведь в тот день погибли люди.

Что показали в игре

Речь идет о катастрофе космического шаттла "Челленджер", которая произошла, когда корабль в самом начале миссии STS-51L разрушился вследствие взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полета. Это привело к гибели всех 7 членов экипажа, находившихся на борту, включая школьного учителя.

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Выпущенная в 2013 году, War Thunder – это боевая MMO для консолей и ПК с цифровыми моделями реальных самолетов, танков и боевых кораблей, с которыми игроки участвуют в масштабных конфликтах, используя свои любимые транспортные средства. С момента выхода игры более десяти лет назад, Gaijin Entertainment продолжает обновлять и расширять онлайн-симулятор войны, добавляя больше техники и режимов.

С каждым новым патчем Gaijin добавляет новые иллюстрации к экрану загрузки. Обычно это не вызывает никаких проблем. Однако в последнем обновлении была добавлена иллюстрация, на которой изображен реальный взрыв, унесший жизни семерых астронавтов.

22 июня некоторые игроки заметили, что большой взрыв на заднем плане новой иллюстрации War Thunder выглядел идентично взрыву шаттла "Челленджер". Вскоре после того, как фанаты впервые заметили эту ошибку, Gaijin Entertainment извинилась за нее.



Экран загрузки, на который попал реальный взрыв / Фото Gaijin Entertainment / abacs21

Разработчики быстро ответили на сообщение, которое впервые появилось на Reddit:

Привет, ребята. Пожалуйста, примите наши извинения за это. Картинка была частью справочного пакета по воздушному взрыву, который использовали наши художники, и контекст был потерян,

– написали представители Gaijin Entertainment.

Они добавили, что иллюстрация будет изменена в ближайшее время и компания "позаботится о том, чтобы это больше не повторилось".