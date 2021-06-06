Серьезные проблемы: разработчиков Resident Evil обвиняют в нарушении авторских прав

Дизайнерша Джуди Юрачек обвиняет разработчиков из Capcom в нарушении авторских прав. Она уверена, что они неоднократно использовали ее работы без разрешения.

Несколько недель назад мы рассказывали о кинорежиссере, который обвинял разработчиков Resident Evil: Village в плагиате. Правда, эта история особого продолжения не имела, а вот сегодняшняя уже вряд ли так же завершится.

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Сразу стоит отметить, что все достаточно серьезно, потому что дизайнерша Джуди Юрачек уже направила иск в суд. Она обвиняет компанию Capcom в коммерческом использовании материалов с ее книги "Surfaces", которая вышла еще в 1996 году. В этой книге представлены более тысячи фотографий различных поверхностей и текстур. В целом эта работа Джуди посвящена информации о влиянии физических условий на различные материалы. Важно отметить, что продавалась эта книга вместе с диском.

Джуди уверена в том, что разработчики из Capcom неоднократно использовали ее работы без разрешения. А доказательств она насобирала на 146 страниц судебного иска. То есть это не безосновательное заявление, а также сразу же заметно, что доказательства она действительно собирала длительное время.

Таких "следов" немало, а самое худшее, что Джуди нашла даже один на логотипе видеоигры Resident Evil 4. В целом большинство фотографий дизайнерши использовались для создания окружения в нескольких играх. Также интересно, что немного ей даже помогла хакерская атака на Capcom. Дело в том, что некоторые "слитые" файлы даже называются так же как и на ее диске.

Джуди хочет получить компенсацию в 12 миллионов долларов за нарушение авторских прав, а также до 25 тысяч долларов за каждую использованную ее работу. Представители компании Capcom уже знают об этом иске, но комментировать эту ситуацию пока отказываются.

Доказательства, которые нашла Джуди Юрачек / Фото из материалов дела