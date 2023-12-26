Геймеры нашли актрису, исполнившую главную роль в GTA 6 – где еще появлялась девушка

Любознательные геймеры отыскали в сети актрису поразительно похожую на Люсию из GTA 6 и уверены, что именно она исполнила главную роль в долгожданном проекте Rockstar. Кто эта девушка – узнайте в материале.

Поклонники GTA 6 очень хотят узнать каждую малейшую мелочь об игре, несмотря на то, что до ее релиза еще очень много времени.

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Кто сыграл Люсию?

После того, как геймеры нашли шифр, написанный Азбукой Морзе на постере они уверенны, что отыскали актрису, подарившую внешность и голос главной героини будущей игры.

Именно яркая латиноамериканская красавица в большинстве своем была в центре внимания первого трейлера, что позволило геймерам проанализировать имеющиеся данные и прийти к выводу, что актриса Ана Эспозито – это Люсия из GTA 6.

Актриса и героиня GTA 6 / Фото с X

Доказательствами в поддержку этого утверждения является внешнее сходство Эспозито и героини, а также, конечно, практически идентичный голос.

Голоса Люсии и Аны – смотреть видео

Некоторые поклонники Rockstar критически отнеслись к этой теории, а также обеспокоены тем, что сейчас на актрису польется шквал геймерского внимания в соцсетях.

Однако оказалось, что в данный момент у девушки нет ни одного общедоступного профиля в социальных сетях. Некоторые геймеры уверены, что это обусловлено условиями договора о неразглашении, подписанного актрисой, проживающей кстати в Нью-Йорке, именно там где находится "motion capture" студия Rockstar.

Где появлялась Эспозито?

За свою карьеру Ана играла в нескольких интересных проектах, в том числе: сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" и клипе исполнительницы LIVIA BLANC на песню ROOM 405. Кроме того, она озвучила несколько аудиокниг и подкастов.

Так или иначе, мы не узнаем правдивости этой теории пока Rockstar официально не подтвердят или не опровергнут информацию.