Новая механика из GTA 6 выведет реализм в играх на невиданный уровень

Описание профиля одного из разработчиков Grand Theft Auto 6 на LinkedIn рассекретило информацию о том, какие инновации будут ожидать геймеров в будущем проекте Rockstar.

Несмотря на то, что Rockstar продолжает играть в молчанку с фанатами известной серии, в сети появилась новая информация о будущем проекте, которую внимательные геймеры нашли в профиле разработчика Райана Вудса, одного из ведущих программистов GTA 6, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

К теме Бывший работник Rockstar уверен, что GTA 6 "снесет головы" геймерам

Реализм GTA 6 будет поражать благодаря новой механике

Согласно профилю Вудса, при создании новой части GTA он в основном руководил дизайном, разработкой и оптимизацией игрового движка RAGE.

Возглавлял усилия по профилированию и оптимизации производительности, раздвигая границы визуализации и обработки в реальном времени, чтобы поддерживать бесперебойную работу на многих платформах, включая консоли следующего поколения и ПК,

– говорится в описании профиля.

Именно это предложение стало одним из первых официальных подтверждений того, что GTA 6 таки появится на ПК. Однако, самым интересным является не оно.

Среди прочего на странице Вудса в LinkedIn упоминается, что обновленный RAGE содержит технологии, которые повысят реалистичность игры. В частности, речь о процедурной генерации объектов и игровой среды.

Это косвенно подтверждает слухи, что всплывали в сети ранее, когда Rockstar патентовали эту технологию.

Тогда геймеры выяснили, что игра, вероятно, сможет "процедурно генерировать интерьеры, которые будут меняться в зависимости от типа здания, в которое попадает игрок".

Пока неизвестно как именно используют эту механику Rockstar, но то что благодаря ей GTA 6 выведет реализм в играх на новый уровень – это точно.