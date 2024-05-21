"Тьма снаружи порождает тьму внутри", – почему Senua's Saga: Hellblade II это не просто игра

Долгожданная Senua's Saga: Hellblade II от Ninja Theory прекрасно продолжает идеи первой части, впрочем понравится далеко не каждому геймеру. Наши впечатления от новинки – в материале.

В 2017 году мир увидела инди-игра Hellblade: Senua's Sacrifice, которая поразила широкую общественность невероятной концепцией и работой со звуком. Прошло целых 7 лет и Ninja Theory представляют сиквел своего психологического триллера, который редакции Games 24 выпала возможность сыграть одними из первых благодаря Xbox.

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Senua's Saga: Hellblade II – это не просто игра, а художественный акт и технологический шедевр, но обо всем по порядку.

О чем сюжет?

Готовы ли вы к путешествию сквозь тьму, полную эпических битв, мифических существ и призраков прошлого?

Главная героиня – Сенуа, воительница, наделена силой или проклятием видеть и слышать то, чего не понимают другие. В начале игры она попадает в кораблекрушение и оказывается в неизведанных для себя суровых землях, вдохновленных Исландией 10-го столетия, чувствуя, что должна быть именно здесь.

Трудно говорить о сюжете игры, избегая спойлеров, поэтому просто констатируем, что на остров ее привела сама судьба, а призванием девушки является остановить местных рабовладельцев и еще большее зло, которое скрывается за ними.

Для этого ей придется пройти через смертельные испытания, найти новых друзей и в конце концов предстать перед тяжелым выбором.

Трейлер игры – смотреть видео

Игровой процесс

Геймлей новинки стоит на 3 столпах: исследование, головоломки и драки.

Если рассматривать каждый по очереди, то исследование – это невероятный аспект игры. Хотя Senua's Saga: Hellblade II это полностью линейный проект, локации удались Ninja Theory просто блестяще. Не зря команда провела огромное количество времени, снимая побережье Исландии.

Пейзажи игры / Фото Xbox

Любителям собрать все трофеи в игре также найдется чем заняться, ведь разработчики бережно спрятали по миру немало секретиков и чтобы их заметить нужно быть весьма внимательным. Например, нам удалось найти только 3 из 18 "столбов истории".

Головоломки играют самую большую роль. Начиная с довольно легких, по мере продвижения по сюжету, задачи, возникающие перед игроком утяжеляются и обрастают новыми элементами.

То есть, в конце вы решаете буквально те же головоломки, что и в начале, но они уже более комплексные и требуют использования различных механик.

Хотя таким образом игра якобы прогрессирует, именно поэтому иногда кажется, что загадки слишком однообразны, что иногда может даже утомлять.

Участие в разработке игры принимало всего около 80 специалистов.

Боевая система в Senu'as Saga: Hellblade II тоже довольно необычная. В игре фактически нет интерфейса, поэтому подсказку о необходимости уклониться от вражеской атаки вы получите разве что от одного из голосов в голове героини, или когда оружие вашего оппонента засветится красным или синим оттенками.

Последний означает, что атаку можно парировать. Это позволяет или прикончить врага сразу, или получить заряд для "зеркала", которое является довольно сильным орудием в руках Сенуа. Эта реликвия позволяет остановить время чтобы одним махом прикончить грозных соперников, или спастись от гибели в последний момент.

Многообразие оппонентов, кстати, в отличие от головоломок, является большим. Здесь тебе и берсерки и своеобразные маги огня и большие оппоненты, вооруженные тяжелыми двуручными топорами и тому подобное.

Правда, секвенции с поединками иногда кажутся слишком затянутыми и в течение них создается впечатление, что враги не собираются заканчиваться. Хотя сражаться в Senu'as Saga: Hellblade II довольно весело, это одновременно и очень стрессово, так что будьте готовы.

Сильные стороны

В общем, если рассматривать проект Ninja Theory только через призму разнообразия игрового процесса – вам, скорее всего, он не понравится. Однако, главные достоинства игры с лихвой компенсируют некоторое однообразие геймплейных решений.

Все анимации и движения в Senu'as Saga: Hellblade II сделаны с помощью технологии Motion Capture, которую студия использовала на полную. На протяжении всего прохождения, нас не покидало ощущение, что мы смотрим какой-то из лучших голливудских фильмов.

Исполнительница роли Сенуа, актриса Мелина Юргенс сделала блестящую работу и сыграла свою героиню на грани гениальности. Не подвели и другие актеры.

Хитрости съемки – посмотрите ролик

Все это разработчики бережно обрамили в невероятно живописный и эпический мир, который просто завораживает своими пейзажами: от просторных равнин и горных пейзажей до глубоких пещер.

Отдельной страницей в истории игровой индустрии является аудиодизайн Senu'as Saga: Hellblade II.

, в игруиграть в наушниках, чтобы почувствовать все мастерство Ninja Theory в работе со звуком.

Бинауральное аудиосопровождение дарит такое погружение в проект, аналогов которому не имеет ни одна игра.

Каждый шорох ветра, каждый шаг героев, капля воды или что-либо другое озвучено настолько качественно, что эту непревзойденную работу не передать словами – надо только слушать самостоятельно и поверьте, мурашки по коже вам гарантированы не раз.

К тому же музыка в игре также просто невероятная и всегда уместна и идеально подчеркивает ситуацию, которую сопровождает.

Прекрасно справляется игра и с тем, чтобы напугать игрока. Хотя здесь есть стандартные для достижения этой цели случаи с использованием "скримеров", бояться и чувствовать холодок на коже от каждого звука заставляют не они, а темная и гнетущая атмосфера, особенно в уровнях с пещерами.

Было бы глупо не отнести к плюсам игры ее наличие в подписке Xbox Game Pass (полная цена проекта 925 гривен), а также официальную украинскую текстовую локализацию.

Последняя кстати выполнена на очень хорошем уровне и за все прохождение нами не было замечено никаких проблем.

Минусы и "подводные камни"

К большому сожалению, без минусов в Ninja Theory не обошлось.

Мы не будем относить к ним то, что проект довольно короткий (прохождение заняло у нас около 9 часов), ведь первая часть была такой же, да и вообще это было проговорено студией еще до релиза.

Проблема со временем скорее в другом – в ощущении, будто разработчики пытались искусственно замедлить игрока в тех или иных моментах, чтобы растянуть хронометраж.

Возможно, это лишь наше субъективное ощущение, но где-то персонаж не может бежать, где-то секвенция с поединком слишком длинная – все это в купе с другими мелочами точно добавило к таймеру прохождения с добрый час и это не было бы так заметно, если бы проект был на 70 часов, но в случае с Senu'as Saga: Hellblade II это не так, а значит вызывает определенный дискомфорт и ощущение "топтания" на месте.

Один из оппонентов в игре / Фото Xbox

Кроме того, боевая система очень странно регистрирует удары и уклонения. Ее концепция довольно интересна, поединки зрелищные и хорошо срежиссированные, но, к примеру, как нормально уклоняться от атак огнем местных драугрских "шаманов", мы не поняли даже к концу прохождения.

Наш вердикт – 8 из 10

В итоге, мы рекомендуем ни в коем случае не пропускать Senu'as Saga: Hellblade II.

Бесспорно, это проект не для всех, но он способен подарить уникальные эмоции и впечатления, которых не найдешь где-то еще. Это не просто игра – это аудиовизуальное путешествие по Исландии, приправленное мистическим сюжетом и философскими смыслами, что точно придется по вкусу геймерам, которые ценят в играх прежде всего нарратив.

Что касается владельцев подписки Xbox Game Pass, то для них это и вообще "мастплей", особенно, чтобы показать разработчикам хорошие цифры в игре с украинской локализацией чтобы таких проектов становилось еще больше.