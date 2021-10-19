Red Dead Redemption 2 или Far Cry 6: блогер захотел узнать, какая из этих игр реалистичнее

Автор ютуб-канала ElAnalistaDeBits решил сравнить игру Far Cry 6 из Red Dead Redemption 2. Ему захотелось узнать, какая из этих современных видеоигр реалистичнее.

Видеоигру Red Dead Redemption 2 очень часто называют одной из самых реалистичных, хотя ее релиз и состоялся еще в октябре 2018 года. Поэтому и неудивительно, что геймеры часто сравнивают различные современные видеоигры именно с этим известным проектом компании Rockstar Games.

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Подобное решил сделать и автор ютуб-канала ElAnalistaDeBits, а его своеобразной жертвой стала игра Far Cry 6, которая вышла всего несколько недель назад. Блогер захотел узнать, какая из этих видеоигр реалистичнее. Для этого он решил посмотреть, как разработчики реализовали в своих играх следующие компоненты: воду, растительность, лошадей, свет, физику, модели, текстуры и другие детали.

Стоит отметить, что блогер так и не указал своего победителя, правда, за него это сделали пользователи сети. Большинство уверено, что Red Dead Redemption 2 ни в чем не уступает новому проекту Ubisoft. По мнению геймеров, в некоторых компонентах она даже не оставляет никаких шансов своему оппоненту. Особенно они отмечают физику в этой видеоигре, а также внимание ее разработчиков к различным деталям. Например, в этой игре можно пулей "выключить" фонарь, а на мокрой земле можно заметить следы протагониста. Также геймеры отмечают, что искусственный интеллект в Red Dead Redemption 2 лучше реагирует на действия геймеров.

Правда, вряд ли можно написать, что игра Rockstar Games лучше во всех этих компонентах. По мнению геймеров, Far Cry 6 можно похвалить за реалистичную воду, эффект огня, а также за качественные текстуры и модели. Но в целом своеобразным победителем этой дуэли можно смело называть видеоигру Red Dead Redemption 2.

Сравнение игры Far Cry 6 из Red Dead Redemption 2: видео