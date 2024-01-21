Несмотря на неизменную популярность Red Dead Redemption 2, у нее нет такого масштабного сообщества модеров, как, например, в игор студии Bethesda. Впрочем, отдельные модификации получаются довольно забавными.

Читайте также Самые удачные ошибки в истории видеоигр: какие механики возникли случайно

Армия котиков в Red Dead Redemption 2

Имеющиеся моды отличаются по тональности, начиная от бессмысленного веселья и заканчивая серьезной атмосферой, больше отвечающей игре.

Кадры новой модификации показывают, как Артур Морган переходит через озеро, а за ним бежит целая армия котиков. Что интересно, сам главный герой игры никогда не демонстрировал особой привязанности к котикам.

Геймеры в комментариях начали обсуждать, какую именно модификацию использовал модер. Самая распространенная теория состоит в том, что это трейнер для игры, позволяющий привлекать многочисленных NPC себе в компаньоны. Теоретически его использование означает, что игроки могут создать множество других странных армий из животных, используя множество дикой природы Red Dead Redemption 2.