Попри незмінну популярність Red Dead Redemption 2, вона не має такої масштабної спільноти модерів, як, наприклад, ігри студії Bethesda. Втім, окремі модифікаії виходять доволі кумедними.

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Армія котиків у Red Dead Redemption 2

Наявні моди різняться за тональністю, починаючи від безглуздих веселощів і закінчуючи серйозною атмосферою, яка більше відповідає грі.

Кадри нової модифікації показують, як Артур Морган переходить через озеро, а за ним біжить ціла армія котиків. Що цікаво, сам головний герой гри ніколи не демонстрував особливої прихильності до котиків.

Геймери в коментарях почали обговорювати, яку саме модифікацію використав модер. Найпоширеніша теорія полягає в тому, що це трейнер для гри, який дозволяє залучати численних NPC собі в компаньйони. Теоретично його використання означає, що гравці можуть створити безліч інших дивних армій з тварин, використовуючи величезну кількість дикої природи Red Dead Redemption 2.