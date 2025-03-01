Red Dead Redemption 2 получила рекордные скидки в магазинах PlayStation и Xbox

Если вы еще не знакомы с Red Dead Redemption 2, то сейчас самое время приобрести культовый проект Rockstar, ведь он получил самые большие скидки на консолях с момента релиза.

Шедевральный проект Rockstar сейчас доступен к приобретению на консолях по цене ниже, чем когда-либо, информирует 24 Канал.

Интересно GTA 6 уже доступна к предзаказу, но только в одной стране мира

Так дешево, что это будто украсть

В октябре 2018 года мир увидел вестерн с открытым миром от Rockstar, который рассказывает чувственную историю ковбоя и "ганслингера" Артура Моргана, блестяще изображая легендарный Дикий Запад.

С тех пор RDR 2 беспрекословно стала одной из лучших и наиболее иммерсивных видеоигр в истории, поэтому любой, кто считает себя геймером просто обязан прикоснуться к прекрасному. Особенно, по такой выгодной цене, как сейчас.

Проект получил рекордные скидки на консолях со времен своего релиза и продается за 424.75 гривен в PS Store и за 385 гривен в Xbox Store.

Трейлер игры – смотрите видео

Однако вместе с тем, желающим пережить историю Моргана и банды Датча геймерам следует поспешить, ведь уже 4 марта игра вернется к своей полной цене.