Red Dead Redemption 2 вошла в историю став третьим самым успешным хитом в индустрии

Культовый вестерн от Rockstar Games продолжает бить рекорды даже спустя семь лет после выхода. На фоне ожидания GTA 6 игра неожиданно достигла нового исторического рубежа.

Компания Take-Two Interactive в свежем финансовом отчете сообщила, что Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом более 85 миллионов копий по всему миру. Благодаря этому игра официально стала третьей самой продаваемой видеоигрой в истории индустрии, сообщает Games Radar.

Впереди остаются только Minecraft и Grand Theft Auto V. Последняя, по данным Take-Two, уже превысила отметку в 230 миллионов проданных копий. Также к этому топу часто приписывают Tetris, однако вокруг статистики по этой игре годами идут споры из-за сложности подсчета продаж за всю историю существования франшизы на десятках платформ.

На фоне безумного внимания к Grand Theft Auto VI новый рекорд Red Dead Redemption 2 выглядит особенно показательно. Игра вышла еще в 2018 году, но продолжает стабильно продаваться и оставаться одной из самых обсуждаемых в сообществе.

На успех отреагировал и Роджер Кларк (Roger Clark) – исполнитель роли Артура Моргана. В соцсети X он поблагодарил игроков за поддержку и назвал проект определяющим в своей карьере.

Спасибо, это большая честь. Именно фанаты поддерживают жизнь игры,

– прокомментировал он поздравления с новым достижением.

Популярность Red Dead Redemption 2 держится не только на продажах. За годы вокруг игры сформировалось огромное сообщество, которое продолжает создавать модификации, искать скрытые секреты и анализировать мельчайшие детали мира. Некоторые загадки в игре до сих пор остаются нераскрытыми, хотя после релиза прошло уже почти восемь лет.

Именно внимание к деталям и живой открытый мир сделали Red Dead Redemption 2 одной из самых влиятельных игр современности. Даже сейчас многие игроки возвращаются к приключениям Артура Моргана, а фанаты уже активно обсуждают перспективы потенциальной Red Dead Redemption 3.