Red Dead Redemption выйдет на ПК: Rockstar официально анонсировала игру и назвала дату
Источник:Rockstar Games
Долгожданная Red Dead Redemption наконец-то появится на компьютерах. Игра выйдет с дополнением Undead Nightmare уже в этом месяце и ее можно будет купить в Steam и Epic Game Store.
Культовая игра Red Dead Redemption и ее дополнение в стиле зомби-хоррор, Undead Nightmare, будут доступны на ПК с 29 октября 2024 года. Об этом Rockstar сообщила в своем пресс-релизе.
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Особенности ПК-версии Red Dead Redemption
Версия для ПК получит несколько улучшений, разработанных для использования преимуществ современного оборудования.
- Игроки смогут наслаждаться собственным разрешением 4K с частотой до 144 Гц на совместимых системах, а также поддержкой ультрашироких (21:9) и суперультрашироких (32:9) мониторов.
- Также будет доступен HDR10 и полная функциональность клавиатуры и мыши.
- Кроме того, игра будет поддерживать передовые технологии масштабирования, такие как NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также NVIDIA DLSS Frame Generation, регулируемое расстояние прорисовки и индивидуальные настройки качества теней.
Трейлер Red Dead Redemption на ПК
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Rockstar также сообщила, что больше информации об игре и возможность оформить предварительный заказ появится позже в октябре.