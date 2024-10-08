Red Dead Redemption выйдет на ПК: Rockstar официально анонсировала игру и назвала дату

Долгожданная Red Dead Redemption наконец-то появится на компьютерах. Игра выйдет с дополнением Undead Nightmare уже в этом месяце и ее можно будет купить в Steam и Epic Game Store.

Культовая игра Red Dead Redemption и ее дополнение в стиле зомби-хоррор, Undead Nightmare, будут доступны на ПК с 29 октября 2024 года. Об этом Rockstar сообщила в своем пресс-релизе.

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Особенности ПК-версии Red Dead Redemption

Версия для ПК получит несколько улучшений, разработанных для использования преимуществ современного оборудования.

Игроки смогут наслаждаться собственным разрешением 4K с частотой до 144 Гц на совместимых системах, а также поддержкой ультрашироких (21:9) и суперультрашироких (32:9) мониторов.

Также будет доступен HDR10 и полная функциональность клавиатуры и мыши.

Кроме того, игра будет поддерживать передовые технологии масштабирования, такие как NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также NVIDIA DLSS Frame Generation, регулируемое расстояние прорисовки и индивидуальные настройки качества теней.

Трейлер Red Dead Redemption на ПК

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Rockstar также сообщила, что больше информации об игре и возможность оформить предварительный заказ появится позже в октябре.