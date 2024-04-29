Игрок The Sims 4 похвастался редким достижением, о котором не догадывалось немало фанатов игры

Поклонник симулятора жизни The Sims 4 получил настолько редкое достижение, что о его наличии в игре не подозревал не только он, но и многие другие фанаты проекта.

Фанат The Sims 4 получил суперредкое достижение в игре под названием "Legacy Leader".

Важно PIN-UP Foundation поддержал строительство нового центра "Мама и младенец" для тяжелобольных детей

Достижения в The Sims 4 работают как способ направлять игроков к чему стремиться с их Симами, а среди поклонников проекта их наличие является поводом гордиться собой.

В игре существует немало разных типов "ачивок": от получения самых высоких уровней в выбранной профессии до рекордных заработков и т.д. Ввиду того, насколько подробно разработчики продумали игру, многие достижения остаются без внимания большинства геймеров.

К примеру, недавно пользователь Reddit thetiniestlifeboat изъявил искреннее удивление, когда разблокировал ачивку "Legacy Leader" о существовании которой даже не знал.

Как оказалось, такой "титул" присуждается игрокам, которые сыграли за 10 разных семейств в одном мире, управляя каждым в течение 10 поколений или более.

Выполнение этой задачи требует незаурядной преданности игре и огромного количества времени, поэтому не удивительно, что многие фанаты The Sims 4 даже не знали о существовании такого достижения.

Правда, в комментариях энтузиасты игры отметили, что существует еще более уникальная ачивка – "Alphabet Legacy", которую дают тем, кто достигнет 26-го поколения своего виртуального семейства.