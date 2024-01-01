Все 15 игр серии GTA поместили в один рейтинг: какие из них попали в топ
Источник:IGN
Геймеры с нетерпением ожидают выхода Gran Theft Auto 6 после громкого анонса в конце 2023 года. Эта игра станет, что логично, шестой для основной серии, но уже 16 для франшизы в общем.
В конце года популярный портал решил собрать все предыдущие 15 игр франшизы в одном рейтинге. Интересно, удивит ли такое распределение фаворитов преданных поклонников франшизы.
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Рейтинг игр Grand Theft Auto
- 15. Grand Theft Auto: Advance (2004 год),
- 14. Grand Theft Auto: London 1969 (1999 год),
- 13. Grand Theft Auto 2 (1999 год),
- 12. Grand Theft Auto (1997 год),
- 11. Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009 год),
- 10. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005 год),
- 9. Grand Theft Auto: The Lost and Damned (2009 год),
- 8. Grand Theft Auto 3 (2001 год),
- 7. Grand Theft Auto Vice City Stories (2006 год),
- 6. Grand Theft Auto Online (2013 год),
- 5. Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony (2009 год),
- 4. Grand Theft Auto 4 (2008 год).
3. Grand Theft Auto: Vice City
Vice City по праву заслуживает места в топ-3. Именно эта игра стала первой по-настоящей культовой, которая и принесла всемирную славу студии Rockstar.
Действие игры разворачивается в вымышленной версии Майами, а главным героем является настоящий преступник Томми Верчетти. Vice City показала, что игры студии Rockstar являются не только довольно жестокими, но и очень крутыми.
Трейлер игры Grand Theft Auto: Vice City – смотрите видео
2. Grand Theft Auto: San Andreas
После успеха Vice City серия нуждалась в достойном продолжении, чтобы заверить поклонников, что успех студии – неоднократный. С этой задачей как нельзя лучше справилась San Andreas.
Игра стала поворотной точкой для серии, добавив много возможностей глубокой настройки и богатых систем, которыми эта серия с тех пор стала известной. В главной роли – член банды Карл "Си Джей" Джонсон.
San Andreas рассказывает о его возвращении в Лос-Сантос после пяти лет, проведенных в Либерти-Сити, и о том, как его вовлекают в более широкую бандитскую битву в разных местах вокруг Сан-Андреаса.
Трейлер игры Grand Theft Auto: San Andreas – смотрите видео
1. Grand Theft Auto 5
В течение десятилетий Rockstar постоянно улучшала свои амбиции по сюжету и совершенствовала открытый мир. Всё это и привело к появлению Grand Theft Auto 5.
Это история о преступной команде, в состав которой входят Майкл Де Санта, Тревор Филлипс и Франклин Клинтон. Причиной постоянной популярности GTA 5 является большой масштаб Лос-Сантоса, где игроки могут свободно изучить большой открытый мир.
Grand Theft Auto 5 по праву является лучшей игрой франшизы. Впрочем, поклонники надеются, что это изменится как можно скорее, и это место сможет занять GTA 6, на которую геймеры возлагают огромные надежды.
Трейлер игры Grand Theft Auto 5: смотрите видео