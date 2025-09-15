Кто и как определял "самых критичных" геймеров?

Аналитики портала The Nerd Stash провели необычное исследование, чтобы выяснить, какие языковые группы геймеров в Steam являются наиболее склонными к критике. Они не анализировали поведение в чатах или сами игры, а сосредоточились исключительно на отзывах, которые пользователи оставляют на страницах проектов. Метод был довольно простым: авторы взяли 14 самых популярных игр на платформе, среди которых были как платные хиты, так и бесплатные проекты. В список вошли такие гиганты, как Grand Theft Auto V, Baldur's Gate 3, Counter-Strike 2, Elden Ring и Apex Legends, пишет 24 Канал.

После этого они отфильтровали рецензии по языку и подсчитали соотношение положительных и отрицательных отзывов для каждой языковой группы. Именно эти проценты и стали основой для финального рейтинга. Стоит отметить, что термин "токсичность" в этом контексте является условным и скорее указывает на уровень критичности.

Кто критикует больше всего?

Результаты обнаружили, что наиболее требовательными и склонными к негативным оценкам являются игроки из азиатских стран. Рейтинг возглавили носители японского языка – только 55,5% их отзывов являются положительными. Вслед за ними идут пользователи, пишущие на упрощенном (57,4%) и традиционном китайском (66,1%), а также корейском (70,9%).

Неожиданно, пятое место в этом списке заняли украинцы. Согласно исследованию, 79,1% отзывов, оставленных на украинском языке, являются положительными, а все остальные – негатив. Это ставит украинское сообщество в один ряд с наиболее критически настроенными геймерами мира.

Следом за украинцами идут россияне, у которых 80,1% положительных рецензий, и немцы с результатом в 81,5%. Италия, Турция и Франция закрывают первую десятку.

Кто наиболее благосклонен к разработчикам?

В то же время на противоположном полюсе оказались геймеры, говорящие на румынском, – они оставили аж 93,4% положительных отзывов. Также в наиболее доброжелательные сообщества вошли носители португальского (93%), датского (91,3%) и вьетнамского (90,1%) языков.

Что не так с этим рейтингом?

Авторы исследования подчеркивают, что на результаты могли повлиять несколько факторов:

Во-первых, рейтинг составлялся по процентному соотношению, а не по абсолютному количеству негативных рецензий.

Во-вторых, выбор конкретных 14 игр мог существенно повлиять на итоговые цифры, ведь в разных странах популярны разные жанры и проекты.

Наконец, на статистику могут влиять и организованные акции, когда игроки массово занижают рейтинг игры из-за недовольства действиями разработчиков, как это, например, случалось с трилогией S.T.A.L.K.E.R., когда россияне намеренно обваливали оценки из-за отсутствия русской озвучки.

Учитывая это не стоит воспринимать этот рейтинг, даже само название которого является несколько манипулятивным, как нечто действительно важное и объективное.