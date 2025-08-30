Накануне выхода очередной части известной серии футбольных симуляторов, в сеть попали рейтинги 50 лучших футболистов по версии EA FC 26.

Поклонники виртуального футбола каждый год с нетерпением ждут момента, когда становятся известными рейтинги футболистов в новой игре от EA, сообщает 24 Канал со ссылкой на FUT Sheriff в X.

Кто оказался лучшим футболистом и футболисткой?

EA SPORTS традиционно обновляет характеристики футболистов в своих ежегодных симуляторах футбола, чтобы отразить, кто является лучшими в "спорте миллионов" по состоянию на сейчас.

Это всегда вызывает много дискуссий среди болельщиков, поскольку фанаты всех клубов хотят, чтобы именно их любимцев признавали лучшими в мире.

EA FC 26 порадует поклонников английского Ливерпуля, который в прошлом сезоне завоевал титул чемпионов Премьер-лиги.

Благодаря этому, Мохаммед Салах получил рейтинг в 91 пункт (89 в FC 25) и вместе с Киллианом Мбаппе из мадридского Реала возглавил список самых рейтинговых футболистов игры.

Лучшие футболисты в EA FC 26 / Фото FUT Sherif

Зато тяжелый год Манчестер Сити обусловил падение в рейтинге Родри и Эрлинга Холанда – с 91 до 90 пунктов.

Лучшими футболистками по версии EA FC 26 стали Алексия Путельяс и Айтана Бонмати из Барселоны, им обоим присвоили карточки с рейтингом 91.

Что известно о EA FC 26?