Поклонники виртуального футбола каждый год с нетерпением ждут момента, когда становятся известными рейтинги футболистов в новой игре от EA, сообщает 24 Канал со ссылкой на FUT Sheriff в X.
Интересно 5 самых известных украинских киберспортивных команд, которые знают во всем мире
Кто оказался лучшим футболистом и футболисткой?
EA SPORTS традиционно обновляет характеристики футболистов в своих ежегодных симуляторах футбола, чтобы отразить, кто является лучшими в "спорте миллионов" по состоянию на сейчас.
Это всегда вызывает много дискуссий среди болельщиков, поскольку фанаты всех клубов хотят, чтобы именно их любимцев признавали лучшими в мире.
EA FC 26 порадует поклонников английского Ливерпуля, который в прошлом сезоне завоевал титул чемпионов Премьер-лиги.
Благодаря этому, Мохаммед Салах получил рейтинг в 91 пункт (89 в FC 25) и вместе с Киллианом Мбаппе из мадридского Реала возглавил список самых рейтинговых футболистов игры.
Лучшие футболисты в EA FC 26 / Фото FUT Sherif
Зато тяжелый год Манчестер Сити обусловил падение в рейтинге Родри и Эрлинга Холанда – с 91 до 90 пунктов.
Лучшими футболистками по версии EA FC 26 стали Алексия Путельяс и Айтана Бонмати из Барселоны, им обоим присвоили карточки с рейтингом 91.
Что известно о EA FC 26?
- Ранее в этом году инсайдеры сообщали, что будущая игра расстроит пользователей ПК, отделив их от кросс-платформенной игры из-за проблем с читерами.
- В EA FC 26 геймеров будут ждать 12 новых икон. Среди них Андрес Иньеста, Златан Ибрагимович, Тони Кроос и другие.
- Новая часть также принесет большие изменения в игровой процесс. В частности появятся новые функции, такие как "Bounties" в Rivals и Live Events, включающие новые типы турниров "Gauntlet" и "Tournament".