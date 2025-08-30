Шанувальники віртуального футболу кожного року з нетерпінням чекають моменту, коли стають відомими рейтинги футболістів у новій грі від EA, повідомляє 24 Канал з посиланням на FUT Sheriff у X.

Хто виявився найкращим футболістом та футболісткою?

EA SPORTS традиційно оновлює характеристики футболістів у своїх щорічних симуляторах футболу, щоб відобразити, хто є найкращими у "спорті мільйонів" станом на зараз.

Це завжди викликає багато дискусій серед вболівальників, оскільки фанати усіх клубів хочуть, щоб саме їхніх улюбленців визнавали найкращими у світі.

EA FC 26 потішить шанувальників англійського Ліверпуля, який у минулому сезоні завоював титул чемпіонів Прем'єр-ліги.

Завдяки цьому, Мохаммед Салах отримав рейтинг у 91 пункт (89 у FC 25) та разом з Кілліаном Мбаппе з мадридського Реала очолив список найрейтинговіших футболістів гри.

Найкращі футболісти в EA FC 26 / Фото FUT Sherif

Натомість важкий рік Манчестер Сіті зумовив падіння у рейтингу Родрі та Ерлінга Голанда – з 91 до 90 пунктів.

Найкращими футболістками за версією EA FC 26 стали Алексія Путельяс та Айтана Бонматі з Барселони, їм обом присвоїли картки з рейтингом 91.

Що відомо про EA FC 26?