Шанувальники віртуального футболу кожного року з нетерпінням чекають моменту, коли стають відомими рейтинги футболістів у новій грі від EA, повідомляє 24 Канал з посиланням на FUT Sheriff у X.
Хто виявився найкращим футболістом та футболісткою?
EA SPORTS традиційно оновлює характеристики футболістів у своїх щорічних симуляторах футболу, щоб відобразити, хто є найкращими у "спорті мільйонів" станом на зараз.
Це завжди викликає багато дискусій серед вболівальників, оскільки фанати усіх клубів хочуть, щоб саме їхніх улюбленців визнавали найкращими у світі.
EA FC 26 потішить шанувальників англійського Ліверпуля, який у минулому сезоні завоював титул чемпіонів Прем'єр-ліги.
Завдяки цьому, Мохаммед Салах отримав рейтинг у 91 пункт (89 у FC 25) та разом з Кілліаном Мбаппе з мадридського Реала очолив список найрейтинговіших футболістів гри.
Найкращі футболісти в EA FC 26 / Фото FUT Sherif
Натомість важкий рік Манчестер Сіті зумовив падіння у рейтингу Родрі та Ерлінга Голанда – з 91 до 90 пунктів.
Найкращими футболістками за версією EA FC 26 стали Алексія Путельяс та Айтана Бонматі з Барселони, їм обом присвоїли картки з рейтингом 91.
Що відомо про EA FC 26?
- Раніше цього року інсайдери повідомляли, що майбутня гра засмутить користувачів ПК, відокремивши їх від крос-платформної гри через проблеми з чітерами.
- В EA FC 26 на геймерів чекатимуть 12 нових ікон. Серед них Андрес Іньєста, Златан Ібрагімовіч, Тоні Кроос та інші.
- Нова частина також принесе великі зміни в ігровий процес. Зокрема з'являться нові функції, такі як "Bounties" у Rivals та Live Events, що включатимуть нові типи турнірів "Gauntlet" і "Tournament".