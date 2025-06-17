Симулятор фермы побил невероятный рекорд Fortnite по количеству одновременных игроков

Новый симулятор фермы, работающий в экосистеме Roblox побил невероятный рекорд по количеству одновременных игроков, который до этого принадлежал Fortnite.

Fortnite оставили без невероятного рекорда, по крайней мере если верить данным о симуляторе фермы Grow a Garden, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Удивительный рекорд или наглая махинация?

Grow a Garden – это внутренний проект в Roblox, который отличается среди других симуляторов фермы интересной механикой.

Дело в том, что растения в этой игре растут даже когда игрок не находится онлайн. То есть вы можете залогиниться, высадить свои культуры, полить их, посыпать удобрениями и т.д., а после спокойно выйти из игры и вернуться в нее через некоторое время чтобы "пожинать плоды".

Концепция звучит довольно просто, но она успешно привлекла миллионы геймеров.

Согласно данным Rolimon's, 14 июня, после выхода нового патча, максимальное количество одновременных игроков в Grow a Garden составило 16 миллионов 39 тысяч 994 человека, что стало новым рекордом.

Пик онлайна игры / Скриншот с Rolimon's

Для сравнения, ранее рекордный показатель принадлежал известной королевской битве Fortnite и составлял чуть более 14 миллионов одновременных пользователей.

Однако стоит отметить, что после релиза обновления 14 июня количество одновременных игроков в игре вернулось к своему обычному среднесуточному – около 3 миллионов.

Это заставило немало геймеров сомневаться в правдивости пиковых показателей. Некоторые считают, что могла произойти ошибка вычисления, или же кто-то использовал ботов чтобы искусственно увеличить число.

Так это или нет мы, вероятно, не узнаем, так что Grow a Garden все-таки войдет в историю.