Первый миллион

Южнокорейская студия Shift Up сообщила, что общие продажи Stellar Blade превысили 3 миллиона копий на всех платформах. Из них треть – это ПК-версия, которая достигла миллиона продаж всего за три дня после релиза, сообщает 24 Канал.

Stellar Blade также установила рекорд для однопользовательских игр Sony в Steam – она показала самый высокий пик одновременной игры среди подобных продуктов. Игру также очень положительно оценили игроки – в Steam оставлено более 15,6 тысячи отзывов, из которых 94% являются положительными.

В недавнем интервью корейскому медиа This Is Game CEO студии Shift Up Ким Хьонг Тей поделился планами на продолжение игры. Он выразил надежду, что сиквел сможет увидеть мир в 2027 году. В то же время он признал, что это достаточно амбициозная цель, ведь сейчас команда находится на стадии исследований и размышлений, а все силы направлены на поддержку и развитие ПК-версии первой части.

Изначально разработчики планировали создать лишь DLC, однако его объем в итоге перерос в нечто большее – и команда решила сосредоточиться на создании полноценного сиквела. Но пока проект находится на начальном этапе, говорить о конкретных датах еще рано.

Критику учли

Ким Хьонг Тей также признал, что сюжет игры был одной из ее самых слабых сторон. По его словам, изначально планировалось ввести более глубокую проработку мира и персонажей, однако высокая стоимость катсцен заставила студию сократить часть повествовательной составляющей. Он отметил, что проблема частично связана с тем, что в Южной Корее пока не хватает опыта в создании нарративно-ориентированных игр.

Несмотря на это, команда стремится исправить ситуацию в потенциальном продолжении. Впрочем, разработчики подходят к изменениям осторожно, чтобы не нарушить уже созданный канон, который игроки восприняли как часть игрового мира.