Киберспортсмен из Турции установил мировой рекорд по скорости кликов мышью

Профессиональный киберспортсмен Yiğit "Yigox" Arslan официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря невероятной скорости кликов мышкой. За одну минуту он смог выполнить 760 кликов, используя специализированную игровую мышь от Logitech G.

Рекордную попытку провели на тренировочной базе команды FUT Esports в Стамбуле. Весь процесс проходил при участии официального представителя Guinness World Records, который контролировал соблюдение всех правил и требований организации. После проверки результат был полностью подтвержден, пишет 24 Канал.

Как удалось установить рекорд?

Для установления рекорда спортсмен использовал мышь Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE. Особенностью гаджета является технология Haptic Inductive Trigger System (HITS), которая позволяет существенно сократить задержку нажатия – до 30 миллисекунд. Это обеспечивает более быструю реакцию, точность и стабильность во время игры и соревнований, и именно это помогло спортсмену нажать 760 кликов за 60 секунд.

Сам киберспортсмен отметил, что разница между обычной офисной мышью и профессиональной игровой моделью оказалась очень ощутимой. По его словам, со стандартной мышью он не мог превысить примерно 550 кликов в минуту, тогда как с PRO X2 SUPERSTRIKE во время тестов стабильно показывал более 750 нажатий.

Yiğit "Yigox" Arslan установил рекорд по количеству кликов мыши в минуту / Фото Logitech

Как изменилось отношение людей к киберспорту?

На фоне этого рекорда Logitech G также обнародовала результаты международного исследования об отношении людей к киберспорту как профессии.

Опрос проводился совместно с исследовательской компанией Censuswide среди 18 тысяч респондентов из 12 стран мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Китай и Южная Корея.

Согласно результатам, 54% опрошенных в мире уже воспринимают киберспорт как полноценный профессиональный путь. Среди представителей поколения Z этот показатель еще выше – 67%.

Также 8% респондентов заявили, что выбрали бы карьеру профессионального геймера, если бы имели возможность начать свой путь заново. Среди младшей аудитории Gen Z этот показатель возрастает до 15%, что свидетельствует об изменении взглядов на современные профессии и карьерные перспективы.

На профессиональном уровне все большее значение имеет именно техническая составляющая – скорость отклика, точность и стабильность работы оборудования. Именно эти параметры становятся критически важными для киберспортсменов, где даже несколько миллисекунд могут повлиять на результат матча.