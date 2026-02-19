С 2024 года все пять рекордов в основных "спидранерских" категориях Super Mario 64 принадлежат одному геймеру известному под ником Suigi. Похоже, это надоело даже ему, информирует Dexerto.

Огромные деньги за игровые рекорды в Super Mario 64?

Легендарный спидранер устал быть на вершине так долго, поэтому назначил вознаграждение за "собственную голову".

Suigig выпустил видео на YouTube-канале, где объявил, что заплатит 1 тысячу долларов любому, кто побьет какой-то из его рекордов.

Сообществу скучно и нужны перемены. Нам снова нужен захватывающий рекорд, чтобы наконец сломать проклятие "пять из пяти",

– объяснил он.

В дополнение рекордсмен предложил другим фанатам игры увеличить "призовой фонд" собственными донатами, и по состоянию на 15 февраля он составил уже 7 944 доллара.

Видео с анонсом "челленджа": смотрите ролик

Единственными условиями для геймеров является то, что результаты должны быть установлены на оригинальной консоли Nintendo 64 и подтверждены официальным порталом speedrun.com.

Эти рекорды не такие уж и невероятные. Они не непобедимы,

– поощрил претендентов Suigi.

Поэтому если у вас есть много вдохновения, свободного времени и уверенности в собственных силах – можете побороться за солидный приз.

