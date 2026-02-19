С 2024 года все пять рекордов в основных "спидранерских" категориях Super Mario 64 принадлежат одному геймеру известному под ником Suigi. Похоже, это надоело даже ему, информирует Dexerto.
Огромные деньги за игровые рекорды в Super Mario 64?
Легендарный спидранер устал быть на вершине так долго, поэтому назначил вознаграждение за "собственную голову".
Suigig выпустил видео на YouTube-канале, где объявил, что заплатит 1 тысячу долларов любому, кто побьет какой-то из его рекордов.
Сообществу скучно и нужны перемены. Нам снова нужен захватывающий рекорд, чтобы наконец сломать проклятие "пять из пяти",
– объяснил он.
В дополнение рекордсмен предложил другим фанатам игры увеличить "призовой фонд" собственными донатами, и по состоянию на 15 февраля он составил уже 7 944 доллара.
Единственными условиями для геймеров является то, что результаты должны быть установлены на оригинальной консоли Nintendo 64 и подтверждены официальным порталом speedrun.com.
Эти рекорды не такие уж и невероятные. Они не непобедимы,
– поощрил претендентов Suigi.
Поэтому если у вас есть много вдохновения, свободного времени и уверенности в собственных силах – можете побороться за солидный приз.
Другие рекорды в индустрии видеоигр?
Minecraft является самой продаваемой видеоигрой всех времен и преодолела отметку в 350 миллионов экземпляров, по состоянию на апрель 2025 года, информирует Guinness World Records.
В 2024 году нигериец Осид Олуволе установил рекорд по "футбольному марафону" 75 часов подряд непрерывного играя в симулятор Dream League Soccer 2023 на своем iPhone, сообщает dev.ua.
Esports World Cup 2026 в Эр-Рияде станет самым масштабным мультиигровым турниром в истории, разыграв рекордный призовой фонд в 75 миллионов долларов.