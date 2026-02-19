З 2024 року всі п'ять рекордів у основних "спідранерських" категоріях Super Mario 64 належать одному геймеру відомому під ніком Suigi. Схоже, це набридло навіть йому, інформує Dexerto.
Варте уваги У Норвегії можна безплатно отримати GTA 6, але доведеться народити дитину
Величезні гроші за ігрові рекорди у Super Mario 64?
Легендарний спідранер втомився бути на вершині так довго, тож призначив винагороду за "власну голову".
Suigig випустив відео на YouTube-каналі, де оголосив, що заплатить 1 тисячу доларів будь-кому, хто поб'є якийсь з його рекордів.
Спільноті нудно і потрібні зміни. Нам знову потрібен захопливий рекорд, щоб нарешті зламати прокляття "п'ять з п'яти",
– пояснив він.
На додачу рекордсмен запропонував іншим фанатам гри збільшити "призовий фонд" власними донатами, і станом на 15 лютого він склав вже 7 944 долари.
Відео з анонсом "челенджу": дивіться ролик
Єдиними умовами для геймерів є те, що результати мають бути встановлені на оригінальній консолі Nintendo 64 та підтверджені офіційним порталом speedrun.com.
Ці рекорди не такі вже й неймовірні. Вони не непереможні,
– заохотив претендентів Suigi.
Тож якщо у вас є багато натхнення, вільного часу та впевненості у власних силах – можете поборотися за солідний приз.
Інші рекорди у індустрії відеоігор?
Minecraft є найбільш продаваною відеогрою всіх часів та подолала позначку у 350 мільйонів примірників, станом на квітень 2025 року, інформує Guinness World Records.
У 2024 році нігерієць Осід Олуволе встановив рекорд з "футбольного марафону" 75 годин поспіль безперервного граючи у симулятор Dream League Soccer 2023 на своєму iPhone, повідомляє dev.ua.
Esports World Cup 2026 в Ер-Ріяді стане наймасштабнішим мультиігровим турніром в історії, розігравши рекордний призовий фонд у 75 мільйонів доларів.