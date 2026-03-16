Що готує PGL Bucharest 2027?

Організатори професійних турнірів PGL офіційно підтвердили деталі свого першого заходу в 2027 році. Турнір PGL Bucharest заплановано на період з 17 по 24 січня. Цікаво, що початково місцем проведення мав стати Краків, проте польська TAURON Arena скасувала бронювання, що змусило організаторів перенести подію до столиці Румунії. Для Бухареста цей формат не є новим, адже місто вже приймало два заходи PGL у 2025 році, а ще два заплановані на 2026 рік, пише 24 Канал.

Турнір з Counter-Strike 2 збере 16 елітних колективів, які змагатимуться за значні винагороди. Загальний фонд заохочень становить 1 мільйон 400 тисяч доларів. Ця сума складається з традиційного призового фонду в розмірі 1 мільйон доларів та додаткового бонусного фонду Valve Regional Standings (VRS) у розмірі 400 тисяч доларів, як свідчать дані сайту PGL Esports.

П'ять найкращих команд світового рейтингу VRS, які приймуть запрошення, отримають по 80 тисяч доларів кожна. Якщо хтось із лідерів відмовиться, право на бонус переходить до наступної команди в списку, аж до 14 місця у світовому рейтингу.

Розподіл основного призового фонду виглядає так:

Переможець отримає 280 000 доларів.

Друге місце – 155 000 доларів.

Третє – 115 000 доларів.

Четверте – 90 000 доларів.

Команди, що посядуть 5 – 8 місця, заберуть по 64 000 доларів.

Навіть колективи на останніх позиціях не залишаться без виплат: за 15 – 16 місця передбачено 2 500 доларів.

Процес відбору учасників розпочнеться заздалегідь. 14 команд отримають прямі запрошення на основі глобального рейтингу VRS станом на 5 жовтня 2026 року, зазначає HLTV. Ще два місця розіграють через закриту європейську кваліфікацію, де змагатимуться шість запрошених колективів та два переможці відкритих відборів. Відкриті кваліфікації пройдуть 11 – 15 жовтня 2026 року, а закриті – 16 – 20 жовтня 2026 року.

Окрім прямих виплат, PGL впроваджує щорічну програму заохочення за перегляди з бюджетом 2 мільйони 800 тисяч доларів. Ця сума розподілятиметься між 16 командами, які зберуть найбільшу середню кількість глядачів протягом усіх турнірів серії у 2027 році. Система нарахування балів враховує популярність матчів та кількість відвіданих турнірів, створюючи додаткову мотивацію для медійного розвитку клубів.

Нові вимоги до команд

Організатори також висувають суворі вимоги до чесності гри та складу учасників. Кожна організація може бути представлена лише однією командою. Таким чином, тепер не можна відправити на турнір основний склад і молодіжний Junior.