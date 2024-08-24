Black Myth: Wukong всего за три дня после релиза, достиг рекордных продаж

Фэнтезийная экшн-RPG от китайской студии Game Science по мотивам произведения "Путешествие на Запад" продолжает бить рекорды. На этот раз игра стала хитом продаж во всем мире.

Black Myth: Wukong по состоянию на 23 августа продался по всему миру в количестве 10 миллионов копий игры, созданной по мотивам классического китайского романа "Путешествие на Запад", на всех целевых платформах, информирует Games 24.

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Кроме впечатляющих продаж, Black Myth: Wukong также достигла пика в 3 миллиона одновременных игроков онлайн, из которых около 2,2-2,4 миллиона – только на платформе Steam. Разработчики выразили свою благодарность игровому сообществу опубликовав сообщение с итогами.

После релиза игра быстро привлекла к себе внимание, достигнув более 2,223 миллиона одновременных игроков в Steam менее чем за 24 часа, что стало вторым самым высоким показателем в истории платформы.

Вскоре этот рекорд был превзойден, когда игра улучшила свой личный рекорд до 2,415 миллиона одновременных игроков.

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Black Myth: Wukong получила признание как от критиков, и игроков. Сейчас ее рейтинг на Metacritic составляет 81%, а в Steam более 393 000 пользователей оставили "чрезвычайно положительные" отзывы, в результате чего рейтинг одобрения составил 96%.

Игра вышла 20 августа для ПК (Steam, EGS, WePlay) и PS5. Версии для Xbox Series X и S были отложены.