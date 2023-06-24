Глава Xbox рассказал, когда ждать релиз The Elder Scrolls VI – фанатам это не понравится

Во время суда по покупке Activision Blizzard глава Xbox Фил Спенсер дал геймерам намек на то, когда следует ожидать выхода The Elder Scrolls 6. Детали – в материале.

Руководитель Xbox Фил Спенсер высказался по поводу того, когда выйдет долгожданная The Elder Scrolls 6 и фанаты франшизы будут не в восторге от прочитанного.

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11 июня отметили пятую годовщину анонса The Elder Scrolls 6, который Bethesda представила в виде тизера на E3.

Тогда разработчики показали нам горный ландшафт, который, как многие подозревают, является либо Хаммерфеллом, либо Хай-Роком, одной из девяти провинций Тамриэля.

И хотя с тех пор в сети появлялось немало слухов и предположений о будущем проекте, он не стал ни на йоту ближе к релизу, чем после анонса в 2018 году.

Тизер TES 6: видео

Спенсер подтвердил это положение дел, давая показания перед судом Сан-Франциско 23 июня по делу о покупке Activision Blizzard.

На вопрос, будет ли The Elder Scrolls 6 доступна на PlayStation, руководитель Xbox сказал, что предстоящая ролевая игра Bethesda настолько далека, что любые разговоры о ее целевых платформах на этот момент несерьезны.

Спенсер описал следующую часть длительной франшизы как "игру, до которой осталось пять с лишним лет".