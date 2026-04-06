Криминальный экшен Samson привлек внимание –что показали в финальном трейлере

Шведская студия Liquid Swords показала релизный трейлер своего дебютного боевика Samson: A Tyndalston Story. Игра от автора Just Cause уже успела заинтриговать геймеров атмосферой, сюжетом и динамичным геймплеем.

Студия Liquid Swords, основанная соучредителем Avalanche Studios и создателем серии Just Cause Кристофером Сундбергом, представила финальный трейлер своего нового проекта – Samson: A Tyndalston Story, – рассказывает 24 Канал.

Что показали в релизном трейлере Samson?

В центре истории – Самсон Маккрей, который возвращается в родной город Тиндалстон. Его цель – спасти сестру и закрыть постоянно растущий долг,. И чем дальше, тем сложнее это сделать: время играет против героя, а каждое решение имеет последствия.

Финальный трейлер Samson: A Tyndalston Story – смотрите видео:

В полутораминутном ролике представленном в сообществе игры в Steam, разработчики показали ключевые элементы игры. Зрителям открывают мрачный и опасный Тиндалстон, взаимодействие с персонажами, напряженные сцены и автомобильные преследования. Боевая система выглядит более приземленной – без чрезмерного экшена, с акцентом на атмосферу и напряжение.

Игроки уже активно обсуждают трейлер и сравнивают игру с классикой. Некоторые отмечают сходство с первыми частями Driver, в частности из-за стиля вождения и общей атмосферы криминального города.

О чем вообще Samson: A Tyndalston Story?

Samson: A Tyndalston Story позиционируют как нуарный боевик, где ключевую роль играют долги, выживание и сложные моральные выборы. В игре предусмотрена система ограниченных ресурсов: дополнительные задания тратят очки действий, а сам долг постоянно растет, включая проценты. Это заставляет игрока выбирать между различными рисками – и часто без идеального варианта.

Релиз запланирован на 8 апреля 2026 года в 16:00 по киевскому времени. Игра выйдет эксклюзивно на ПК и будет доступна в Steam и Epic Games Store по цене от 25 до 30 долларов. На старте заявлена поддержка шести языков, однако русского среди них не будет.