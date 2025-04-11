Известная созданием Sifu, студия Sloclap еще в декабре 2024 года шокировала сообщество, представив свой следующий проект – симулятор футбола без правил Rematch, сообщает 24 Канал.

Интересно 40 минут и ни одной смерти: геймер поделился рекордным прохождением Sifu

Релиз летом, а бета-тест уже скоро

Очевидно после создания проекта, вошедшего в список самых сложных игр всех времен, разработчикам захотелось чего-то кардинально другого.

Rematch – это многопользовательская футбольная игра, которая предлагает геймерам "быстрые" матчи в режимах 5 против 5 и 4 против 4 на заботливо огражденных минифутбольных полях.

Особенностью проекта является то, что каждый пользователь контролирует только своего игрока, а в игре фактически нет правил, то есть никаких фолов и офсайдов.

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Недавно будущая новинка получила свежий трейлер и дату релиза.

"Золотые" правила игры – смотрите видео

Sloclap подтвердили, что выход Rematch планируется 19 июля на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Кроме того, игра станет частью подписки Xbox Game Pass.

Также стало известно об открытом бета-тестировании, которое планируют провести с 18 по 19 апреля на ПК (через Steam). Зарегистрироваться для участия уже можно на сайте Playrematch.com.