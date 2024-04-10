Забудьте все, что знали о ремейке Prince of Persia: Sands of Time, ведь его полностью переделали

Prince of Persia: Sands of Time - одна из тех игр, которую мы любили в далеком детстве и до сих пор порой вспоминаем с ностальгией. Более трех лет назад Ubisoft объявила, что выпустит ремейк, но с тех пор дела вокруг этого проекта шли очень плохо. Как стало известно теперь, игра снова откладывается.

В мае 2022 года было объявлено, что игра переедет из Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai в Монреаль, а в последнем обновлении игры от Ubisoft было сказано, что она прошла "важный этап". Официальная информация о том, что означает этот "важный этап", пока что отсутствует, но издание Insider Gaming опубликовало несколько подробностей о том, чего стоит ожидать.

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Детали о ремейке Prince of Persia: Sands of Time

Во-первых, пишет IG, забудьте все, что вы видели или слышали из дебютного трейлера, поскольку ремейк был переделан с нуля, полностью. В официальном сообщении Ubisoft о смене разработчиков сказано, что Montreal будет "опираться" на работу, уже проделанную Ubisoft Mumbai и Pune, но из того, что узнали журналисты, следует, что она создавалась полностью с нуля.

Кадры, присланные Insider Gaming при условии, что они не станут достоянием общественности, показывают, что игра все еще находится на ранней стадии (не хватает текстур, ресурсов и т.д.) и, к сожалению, до ее релиза, скорее всего, еще далеко.

По словам одного из источников, ремейк Prince of Persia: Sands of Time Remake также включает в себя более "реалистичный подход". Все было построено с нуля, а не просто с наложением лучшей графики на старые модели. Это включает в себя полное обновление графики, новые анимации и механики для боя и паркура, а также многое другое.

Смотрите первый трейлер Prince of Persia: Sands of Time Remake: видео

Одним из самых заметных изменений для давних поклонников Prince of Persia будет то, что актер Юри Ловенталь, который подарил свой голос Принцу в оригинале, больше не будет повторять свою роль, несмотря на то, что он делал это в трейлере и во время начальной разработки ремейка. Неизвестно, почему он больше не работает над проектом.

Несколько источников предполагают, что компания может вскоре предоставить более заметную информацию о проекте, но как это будет выглядеть и когда это произойдет — непонятно.

: ремейк Ubisoft был официально анонсирован еще в 2020 году. В начале этого года в PlayStation Network появился список трофеев игры, который заставил многих думать, что релиз уже скоро.