Авторы пользовательского ремейка Fallout 2 отменили проект из-за "выгорания"

Группа фанатов Fallout 2 ранее объявила, что создает собственный ремейк старой игры в виде мода для Fallout 4. Расширение назвали "Fallout: Vault 13", а выйти оно должно было где-то в будущем, без точной даты релиза. Согласно новому объявлению, разработка была полностью остановлена по ряду причин, среди которых называют изменения в жизни команды волонтеров, а также общее выгорание.

Несколько месяцев назад была выпущена обширная демонстрационная версия этой постапокалиптической игры, поэтому многие, вероятно, надеялись на скорый ее выход. Однако теперь становится ясно: либо проект выйдет значительно позже, либо не выйдет вообще, пишет Kotaku.

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Детали

Издатель Bethesda в свое время дал понять, что не планирует работать над ремастером или ремейком, поэтому фанаты взяли на себя смелость переосмыслить любимую классику. Интересно, что оригинальная Fallout 2 имела вид сверху, а не от третьего лица, но Vault 13 собиралась это изменить.

Согласно последнему обновлению статуса от команды разработчиков, Fallout: Vault 13 официально законсервирован.

Vault 13 было приостановлено из-за комбинации факторов, включая выгорание, трудности с набором и удержанием членов команды с нишевыми навыками, а также изменения в личной жизни основных членов команды,

– говорится в заявлении, опубликованном в Discord.

Разработчики ранее демонстрировали локации для своего мода в тизере 3 февраля 2024 года: видео

Создатели отметили, что Bethesda не причастна к отмене проекта. Хотя студия анонсировала собственный юбилейный показ Fallout на 23 октября, но моддеры утверждают, что у них "не было никаких междоусобиц или запретов" со стороны компании.

Было принято решение поставить на первое место благополучие участников проекта,

– говорят они.

Окончательно ли это? Скорее нет, чем да. Ведь все еще остается шанс, что когда-то новые люди подхватят разработку. Мы также ожидаем другой ремейк Fallout 2, который собирается сделать практически то же – перенести его в Fallout 4. Над Project Arroyo работает 100 разработчиков. Они планируют выпустить свою игру в Steam.

The Gamer сообщает, что некоторые из модеров Vault 13 уже перешли в Arroyo, которая ввиду этого может воспользоваться некоторыми наработками, уже сделанными ранее ее новыми коллегами.