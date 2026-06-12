Выкиньте всё, начинаем сначала: инсайдер сообщает, что один из ремейков Resident Evil перезапущен

Мир видеоигр всколыхнула новость о возможных изменениях в планах Capcom по обновлению классических частей Resident Evil. Пока фанаты ждут официальных анонсов, внутренние процессы в компании намекают на серьезную трансформацию одного из самых ожидаемых проектов.

Новые вызовы для Capcom

После месяцев спекуляций и ожиданий компания Capcom наконец официально представила Resident Evil: Code: Veronica во время мероприятия Summer Game Fest 2026. Это обновление станет следующим шагом в масштабной стратегии студии по переработке классических игр серии, которую начали еще в 2019 году с выхода успешного ремейка второй части. Теперь, когда игроки знают, что релиз Code: Veronica стоит ждать в 2027 году, внимание сообщества мгновенно переключилось на следующий потенциальный проект – Resident Evil Zero. Однако последние новости указывают на то,, что путь этой игры к релизу весьма тернист, пишет издание Wccftech.

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По информации известного инсайдера под псевдонимом Dusk Golem, который неоднократно предоставлял точные данные о планах Capcom, разработка ремейка Resident Evil 0 проходит не гладко. Он утверждает, что проект уже успел пройти через полную перезагрузку прямо посреди производственного процесса. Это решение руководства компании свидетельствует о желании изменить концепцию или повысить качество будущего продукта.

Проект перезапустили на стадии разработки, и сейчас им руководит подразделение Capcom Div 1,

– прокомментировал ситуацию инсайдер Dusk Golem.

Почему Capcom сменила команду?

Слухи о смене команды разработчиков вызвали оживленное обсуждение среди фанатов. Ранее существовали опасения, что над ремейком Resident Evil 0 работает та же студия, которая отвечала за Resident Evil 3 Remake. Несмотря на коммерческий успех обновленной третьей части, она получила неоднозначные отзывы от критиков и игроков. Многие считают ее самым слабым звеном в современной линейке ремейков Capcom (куда также входят RE2 и RE4). Основные претензии касались радикальных изменений в сюжете и значительного сокращения игрового контента по сравнению с оригиналом.

Именно поэтому новость о передаче проекта команде Div 1 выглядит как позитивный сигнал для аудитории. Это подразделение Capcom известно своей работой над ключевыми частями серии и высокими стандартами качества. Перезапуск разработки может означать, что компания учла прошлые ошибки и стремится создать продукт, который максимально будет соответствовать ожиданиям поклонников серии.

У фанатов были основания для беспокойства, поскольку что-то, очевидно, пошло не так во время создания ремейка,

– пишет автор материала на Wccftech Дэвид Каркасоле.

Хотя Dusk Golem на протяжении многих лет доказал свою надежность как источник информации о Resident Evil, стоит помнить, что эти данные пока остаются на уровне слухов. Официальная информация от Capcom может появиться только после релиза Code: Veronica, который запланирован для персональных компьютеров и современных консолей на 2027 год.

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Игрокам остается надеяться,, что дополнительное время и опытная команда помогут Resident Evil 0 обрести достойную вторую жизнь,, сохранив при этом дух оригинала и уникальные механики выживания. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того,, насколько удачно Div 1 сможет реализовать свой взгляд на классическую историю о начале биологической катастрофы.