Часть предзаказов коллекционного издания Resident Evil 4 неожиданно отменена

Многие геймеры предварительно заказали специальное коллекционное издание ремейка Resident Evil 4. Впрочем, произошло коечто неожиданное, что стало неприятным сюрпризом для поклонников.

Несмотря на то, что сама игра является одной из самых ожидаемых видеоигр 2023 в жанре хоррор, найдется много разочарованных поклонников, которые хотели получить это специальное издание.

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Отмененные предзаказы Resident Evil 4

Capcom анонсировала коллекционное издание Resident Evil 4 в конце 2021 года. Набор содержит ряд дополнительного содержимого и бонусов, включая фигурку Леона Кеннеди, художественную книгу, постер, код DLC и саундтрек к игре.

Само издание стоит недешево – 25 долларов или более 900 гривен. Тем не менее есть много коллекционеров, которые захотят получить этот специальный набор Resident Evil 4. Но, похоже, в последнюю минуту произошли изменения.

Один из геймеров рассказал, что GameStop упразднила предварительные заказы коллекционного издания ремейка Resident Evil 4 в магазине. Информация вытекает из докладной записки, в которой говорится, что эти издания "не поступят в магазины", а никакие заказы не будут выполнены.

Согласно второй записке эти отмены повлияли на все бронирования в магазине и некоторые онлайн-бронирования, которые были полностью оплачены.

Однако в дополнительном твите говорится, что клиенты, чьи заказы были отменены, могут перенести свое бронирование на другую игру, получить уплаченную сумму в качестве кредита магазина или получить полное возмещение.

В ответ на твит Wario64 пользователь RuleTime заявил, что заказ отменен из-за системной ошибки, ссылаясь на информацию из службы поддержки клиентов GameStop.

Если это правда, похоже, что любой, кто надеялся на коллекционное издание и чей заказ был отменен, сможет разместить новый заказ в Интернете, если останется запас.