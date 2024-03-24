Resident Evil 9 может стать революционной для известной серии – что задумали разработчики

Capcom еще не анонсировали новую часть Resident Evil публично, однако в сети уже возникли слухи о том, что она станет революционной для культовой серии хорроров.

Пока CAPCOM празднуют успешный релиз Dragon's Dogma 2, в сети всплыли весьма интересные слухи о следующей части Resident Evil.

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По словам пользователя X (бывший твитер) под ником Dusk Golem, который имеет репутацию довольно надежного инсайдера, Resident Evil 9 разрабатывается как игра с открытым миром.

Dragon's Dogma 2 расширила функциональность RE Engine (игрового движка CAPCOM – ред.) для игр с открытым миром, две другие игры, которые будут построены на этой технологии – это Monster Hunter Wild и Resident Evil 9, – написал инсайдер.

Хотя Resident Evil Village позволяла игрокам передвигаться между несколькими большими локациями, ни одна "основная" игра серии еще не экспериментировала с полностью открытым миром.

CAPCOM пока не анонсировала Resident Evil 9, а вот Monster Hunter Wild, продолжение Monster Hunter World, было анонсировано еще в декабре 2023 года, а релиз игры запланирован на 2025 год.