Фанат показал, как должна выглядеть новая Обитель зла – фильм превратят в ретро-игру эпохи PS1

Экранизация серии "Resident Evil" режиссера Зака Креггера вызвала неоднозначную реакцию сообщества, однако вдохновленные инди-разработчики уже нашли способ вернуть франшизе привычный дух.

Один из давних поклонников франшизы приступил к разработке собственной игры в стиле первой PlayStation по мотивам нового фильма, сообщает Dexerto.

Атмосфера классического хоррора 90-х годов

Разработчик Джулиан Замора, известный под ником chicanogoth в социальной сети Instagram, показал первые кадры своего проекта на движке Godot.

Инди-разработчик воссоздает классический игровой процесс с фиксированными ракурсами камеры, которые определили облик жанра "survival horror" на консоли PlayStation в 90-х годах.

В частности, Замора показал кульминационную сцену фильма у амбара во время снежной бури, где главный герой Брайан пытается убежать от зараженной собаки. Камера меняет ракурс во время движения персонажа, воссоздавая напряжение культовых игр тех времен.

Первые кадры фанатского проекта: смотрите видео

Несмотря на то, что автор пока не назвал точную дату релиза, он обещает регулярно демонстрировать новый прогресс в разработке.

Фильм Зака Креггера, известного по картинам "Варвар" 2022 года и "Оружие" 2025 года, вышел в кинотеатрах 18 сентября 2026 года.

Режиссер стремился передать ощущение постоянного дефицита ресурсов и напряжения, а сюжет картины разворачивается параллельно событиям Resident Evil 2. Главным героем стал курьер Брайан в исполнении актера Остина Абрамса, который пытается доставить важную посылку в больницу Ракун-Сити.

Впрочем, отсутствие в фильме Леона Кеннеди и ключевых элементов вселенной взволновало многих поклонников. Большинство фанатов раскритиковали отход экранизации от сюжета оригинальных игр Capcom, назвав картину обычным фильмом о зомби под известным брендом.