Кто же этот загадочный антагонист?

После длительного периода спекуляций студия Capcom официально подтвердила, что таинственная фигура в капюшоне, которая фигурировала в рекламных материалах Resident Evil Requiem, не является ни одним из известных персонажей вселенной. Директор игры Коши Наканиши и продюсер Масато Кумазава сообщили, что это совершенно новый герой, созданный специально для сюжета новой части. По их словам, команда не прибегала к неожиданным возвращениям старых персонажей, стремясь развивать историю в новых направлениях, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также Resident Evil Requiem обещает "новую систему ужасов", которая будет играть с вашими эмоциями

Это заявление положило конец многочисленным фанатским теориям. С момента появления первых трейлеров игроки предполагали, что под капюшоном может скрываться Леон Кеннеди, Крис Редфилд или даже Итан Уинтерс. Дискуссии разгорелись с новой силой после выхода последнего трейлера с выставки Gamescom. В нем загадочный антагонист жестоко расправляется с менеджером отеля и, вероятно, с матерью главной героини, Грейс Эшкрофт. Многие были убеждены, что это должно быть знакомое лицо, которое стало на сторону зла, или же давно известный вернувшийся злодей.

Загадочный персонаж впервые появился в этом ролике: видео

Однако разработчики решили пойти другим путем. Они подтвердили, что для этого персонажа Resident Evil Requiem станет дебютом для этого персонажа. Такое решение имеет целью показать, что студия ответственно подходит к созданию новой истории, не ограничиваясь лишь наследием прошлых игр.

В то же время судьба Леона Кеннеди остается одной из главных интриг. В трейлерах есть много ссылок на события в Раккун-Сити, что вызывает вопросы о возможном появлении не только Леона, но и других ветеранов серии, таких как Клэр Редфилд, Джилл Валентайн или Крис Редфилд. При этом ранее, как писало издание GamesRadar, представители Capcom заявляли, что Леон "плохо подходит для жанра ужасов", и настаивали, что новой главной героиней является именно Грейс Эшкрофт.

Окончательные ответы на все вопросы игроки получат уже скоро – выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля.